Porozumienia Sierpniowe. Lech Wałęsa: To było największe zwycięstwo w dziejach Polski. Kto to popsuł?

Porozumienia Sierpniowe. Lech Wałęsa: To nie papież obalił komunizm

Wspomniał m.in., jak dostał się na strajk w stoczni. - Trzy dni przed strajkiem ja byłem pilnowany, inwigilowany, stali mi przy drzwiach, Więc nie miałem szans zameldować się na strajk w stoczni o wyznaczonej godzinie. Nasza bezpieka miała takie zalecenie: jeśli coś zrobi nietypowego, to zatrzymać go na 48 godzin.

Wałęsa dodał też, że "to nie papież przewrócił komunizm". - Ale to papież zaprosił nas na modlitwę. Cały naród brał udział w spotkaniach z nim. Zobaczyliśmy wtedy, jak dużo nas jest. Nawet milicja polityczna nauczyła się wtedy znak krzyża robić. Przestaliśmy się bać. Zobaczyliśmy, że jest nas dużo - zaznaczył.

Porozumienia Sierpniowe. Tomasz Grodzki: To my stoimy po dobrej stronie

W obchodach przed stoczniową Bramą nr 2 uczestniczył także marszałek Senatu. - Lider był tylko jeden. I może ktoś uważać, że tworząc fałszywe iluzje i historie, zakłamie rzeczywistość. Ale historia się zdarzyła. Lider był jeden. On tu stoi, to Lech Wałęsa. Czy to się komuś podoba czy nie, nie pozwolimy tego zanegować - mówił Tomasz Grodzki, również broniąc Lecha Wałęsę, któremu niektórzy dziennikarze i historycy zarzucają współpracę z SB.

- Pojawiają się mury wrogości i podziału. Musimy je mozolnie zasypywać. Ale nie miejcie wątpliwości. To my stoimy po dobrej stronie, stoimy po właściwej stronie, dbając o integrację Rzeczpospolitej, dbając o to, aby każdy w naszym kraju czuł się tak samo szanowany, miał takie same prawa i obowiązki wynikające z przyrodzonej godności ludzkiej - wymieniał polityk PO.