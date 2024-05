Porównania do Lecha Kaczyńskiego i walka z kretami. Tak w PiS "biją się" o mandat

Co więcej, Jarosław Kaczyński - czym lubi chwalić się w kampanii prof. Karski – w liście, który dotarł do struktur podlaskich PiS, nie tylko apeluje do głosowania na Karskiego (jak w spotach wyborczych), ale wręcz porównuje go do swojego zmarłego brata - prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przynajmniej tak przedstawia to w nieoficjalnych rozmowach europoseł. "Karol Karski jest jednym z moich najbliższych współpracowników. Należy do bardzo nielicznej grupy (przykładem był śp. Lech Kaczyński), posiadającej bardzo trudną umiejętność. To łączenie intensywnej działalności politycznej z karierą naukową, uwieńczoną wręcz tytułem profesorskim" (treść listu poniżej).