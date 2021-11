Porównał środowiska LGBT do nazistów. Jest zawiadomienie do prokuratury

Gabriela Morawska-Stanecka poinformowała, że zawiadomienie dotyczące słów wypowiedzianych przez Krzysztofa Kasprzaka zostało skierowane do prokuratury Warszawa - Śródmieście. - Wnoszę do prokuratury, by zbadała jego słowa pod kątem przestępstwa nawoływania do nienawiści z art. 256 Kodeksu karnego i publicznego znieważenie grupy ludności - czyli art 257 - powiedziała w rozmowie z PAP polityk Lewicy.