Porażka Putina w Bułgarii. Sofia staje po stronie Kijowa

Prezydent Ukrainy zwrócił się do Bułgarii z prośbą, by na terenie tego kraju naprawiano ukraiński sprzęt wojskowy uszkodzony w czasie walk toczących się na Ukrainie - informuje bułgarska telewizja BNT. Sofia nie ukrywa zadowolenia, że to pozwoli wesprzeć walczące państwo, ale uniknąć bezpośredniej pomocy wojskowej Kijowowi.