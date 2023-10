Mejza pozwał Giertycha. Sąd podjął decyzję

Giertych wcześniej w rozmowie z TVN24 krytykował Prawo i Sprawiedliwość za to, że wciąż ma w swoich szeregach takiego polityka, jak Mejza. - Pytanie jest proste: czy pan Mejza oferował chorym dzieciom praktyki medyczne, które nie były zatwierdzone na terenie Unii Europejskiej? To proste pytanie. Czemu PiS nie zmusi ministra do odpowiedzi? - pytał, jeszcze zanim Mejza podał się do dymisji.