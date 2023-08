Popchnął kobietę na tory metra w Pradze. Brutalny czyn zarejestrowała kamera

Nagranie z kamery monitoringu pokazuje, że para najwyraźniej się znała. Ruchy mężczyzny na początku sprawiają wrażenie, jakby chciał skierować kobietę w kierunku schodów ruchomych. Ta jednak obeszła go, na co on najwyraźniej oburzony, celowo i podstępnie popchnął ją, gdy przechodziła tuż przy krawędzi platformy.