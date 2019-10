Poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego. "Wzrasta polaryzacja"

44 proc. Polaków deklaruje się jako zwolennicy rządu obecnego premiera. 29 proc. badanych określa się z kolei jako przeciwnicy. Zmniejsza się grupa osób deklarujących obojętność. Obecnie jest ich 23 proc.

W porównaniu do września, w październiku wzrosła liczba osób deklarujących się jako zwolennicy i przeciwnicy rządu. Gabinet Mateusza Morawieckiego popiera teraz 44 proc. Z kolei 29 proc. stawia się w opozycji do obecnego rządu. Zmiany w obu przypadkach objęły 2 p.p., co oznacza wzrost polaryzacji. Zmniejszył się o 4 p.p. odsetek badanych deklarujących obojętność. Wynosi teraz 23 proc.