Ponad milion ludzi wyszło na ulice Aten. Grecy nie chcą, żeby sąsiedni kraj nazywał się Macedonią

Grecy protestują przeciwko porozumieniu z Macedonią. Kilkaset tysięcy ludzi wyszło na ulice Aten pod hasłem "Macedonia to Grecja". Policja obawia się zamieszek. Spór o nazwę od dekad blokuje rozwój byłej republiki jugosłowiańskiej ze stolicą w Skopje.

Organizatorzy demonstracji twierdzą, że na ulice wyszło 1,5 mln. ludzi. Ta liczba podawana jest w wątpliwość, gdyż oznaczałoby, że co ósmy obywatel kraju lub każdy mieszkaniec stolicy wziął udział w proteście. Nawet, jeżeli jest to liczba zawyżona, to nie ma wątpliwości, że protest w Atenach zgromadził ogromną rzeszę ludzi, którzy nie chcąporozumienia z sąsiadem z północy umożliwiającego byłej republice jugosłowiańskiej posługiwanie się nazwą "Macedonia".