Ponad 8 mln zł na nagrody w IPN. Instytut odmawia części informacji. "Obawia się, że dla prezesa to niewygodne"

Na początku lutego Wirtualna Polska zwróciła się do Instytutu Pamięci Narodowej w trybie dostępu do informacji publicznej i na podstawie Prawa prasowego o udzielenie odpowiedzi na pytania nt. nagród w IPN od początku kadencji prezesa Karola Nawrockiego. Formalnie objął on urząd 23 lipca 2021 r.