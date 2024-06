"Ponad 500 razy". Tusk atakuje PiS za akcje wobec żołnierzy

Wpis Tuska skrytykował poseł PiS Radosław Fogiel. "Bo może nie byli to żołnierze broniący granicy, którzy oddawali strzały ostrzegawcze? Intrygujące. Musimy oczywiście założyć, że pan premier udaje głupiego, bo jeśli faktycznie nie rozumie, w czym rzecz i co oburzyło całą Polskę, to byłby dramat" - napisał.