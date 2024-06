Zdecydowana deklaracja szefa MON. "Rzeczypospolita nie spocznie"

Wicepremier przekazał, że raporty w tej sprawie były jednym z tematów poniedziałkowego wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów w Białymstoku. - Mamy atak hybrydowy i wojnę na Ukrainie. Ataki na granicę nabrały na sile . To największa walka, jaką toczy Polska - mówił szef MON.

- Do dnia dzisiejszego broń została użyta 1300 razy, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z całym rokiem 2023, kiedy odnotowano 320 takich przypadków. Tylko w maju broń była użyta 770 razy, co pokazuje skalę zagrożeń, z jakimi się mierzymy - stwierdził wicepremier.