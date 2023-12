Ponad 25 000 punktów DPD Pickup – DPD Polska tworzy największą sieć out-of-home w Polsce

Pandemia motorem zmian

Oczywistym czynnikiem, który przyczynił się do znacznego przyspieszenia rozwoju rynku e-commerce, a w efekcie zapotrzebowania na usługi nadań i odbiorów out-of-home, była pandemia. Od tamtego czasu rynek stale ewoluuje, a dostawy poza miejscem zamieszkania zyskały na popularności. Konsumenci nadal poszukują wygodnych i tańszych alternatyw dla dostaw do domu, a te zapewnia właśnie sieć DPD Pickup. Z myślą o potrzebach naszych Klientów, przygotowaliśmy specjalną ofertę na nadanie z punktu do punktu w bardzo atrakcyjnej cenie.