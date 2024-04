Ponad 200 tys. zł w ministerialnych kwartalnikach. Tak dorabiała była zastępczyni Ziobry

Z tytułu sprawowania tych funkcji Dalkowska mogła łącznie liczyć na 118,5 tys. zł (wszystkie wartości w tekście to kwoty brutto). Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji redaktor naczelnej każdego tytułu to 3000 zł miesięcznie, a kierowanie radą programowo-naukową to dodatkowy 1000 zł. Pozostałe 38 800 zł była wiceminister finansów zarobiła głównie jako autorka kilkunastu tekstów do kwartalnika "Nieruchomości@". Ich wycena waha się od 600 zł do 3000 zł za jeden artykuł. Prawniczka napisała też glosę (naukowy komentarz do orzeczenia sądowego zawierający jego analizę - przyp. red.) do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.