Była zastępczyni Ziobry i czasopismo o klimacie za dziesiątki tysięcy. Nowa minister zlikwidowała tytuł

Kwartalnik "Prawo i klimat" wydawany przez ministerstwo klimatu i środowiska od 2022 roku na mocy decyzji Anny Moskwy - po publikacji siedmiu numerów – przeszedł do historii. Według przesłanych WP informacji nowa minister Paulina Hennig-Kloska zdecydowała o jego likwidacji w związku z poszukiwaniem oszczędności w budżecie. Koszt powstania jednego numeru, obejmujący m.in. wynagrodzenia dla autorów, redakcji czy usługi wydawniczej to średnio 58 596,40 zł. Łącznie resort za dotychczasowe wydania musiał więc zapłacić ponad 410 000 zł.

Nieoficjalnie pracownicy ministerstwa zwracają również uwagę, że nad wydawaniem pisma czuwały głównie osoby związane ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry i Suwerennej Polski. Funkcję redaktor naczelnej od kwietnia 2022 do grudnia 2023 roku sprawowała Anna Dalkowska. To była zastępczyni Zbigniewa Ziobry w ministerstwie sprawiedliwości , członkini nowej Krajowej Rady Sądownictwa i sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dalkowska w rozmowie z WP przyznała, że otrzymywała wynagrodzenie, ale nie chciała podać szczegółów. – Myślę, że to nie jest tematem zainteresowania. To duża strata dla nauki polskiej, bo kwartalnik dotyczył kwestii bardzo zasadniczych związanych z klimatem i ochroną środowiska - podkreśliła.

Jak ustaliliśmy, Anna Dalkowska przy wydawaniu pisma mogła dorobić średnio 2700 zł brutto miesięcznie, co łącznie daje ponad 55 tys. zł brutto w okresie, kiedy pełniła funkcję redaktor naczelnej. Nie jest to jedyny tytuł, którym kierowała, bo była ona również redaktor naczelną pism "Probacja" oraz "Nieruchomości@" wydawanych przez ministerstwo sprawiedliwości .

Funkcję sekretarza redakcji pełniła Magdalena Woźniak, która w 2022 r. mogła liczyć na średnio 1150,00 zł miesięcznie, a w 2023 r. jej wynagrodzenie wzrosło do 1500,00 zł miesięcznie. Jej zastępcą był zatrudniony w resorcie Cezary Wąsik, niegdyś współpracownik Patryka Jakiego, radny dzielnicy Targówek, a obecnie kandydat PiS do sejmiku województwa mazowieckiego.

Resort klimatu i środowiska zwraca również uwagę, że czasopismo znalazło się w ogłoszonym przez Przemysława Czarnka wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r., gdzie przyznano mu 20 punktów. Dalkowska pytana o to, czy praca dla kwartalnika to sposób na dodatkowy zarobek, podkreśla, że to przedsięwzięcie wyłącznie o charakterze naukowym.

Ministerstwo klimatu w odpowiedzi na nasze pytania przekazało, że nakład czasopisma "Prawo i Klimat" wynosił 1200 egzemplarzy. 100 egzemplarzy było przekazywanych bezpośrednio do resortu "dla potrzeb promocji m.in. wśród pracowników", a 1100 egzemplarzy było dystrybuowanych drogą pocztową. Kwartalnik trafiał m.in. do sądów (383 sztuki), instytucji podległych lub związanych z resortem klimatu (około 200 sztuk), 88 do uczelni, 64 do prokuratur, 34 do innych ministerstw, po 32 do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich.