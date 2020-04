Ponad 200 placówek pocztowych zamkniętych. Co z wyborami korespondencyjnymi?

Podzielone są one na rejony: Białystok 4 urzędy, Bydgoszcz 14, Gdańsk 11, Gorzów Wielkopolski 9, Katowice 52, Kielce 4, Kraków 14, Lublin 10, Łódź 12, Opole 4, Poznań 11, Rzeszów 9, Szczecin 14, Warszawa-Miasto 13, Warszawa – Województwo 25, Wrocław 12. Informacja dla posłów związana jest z tym, że każdy parlamentarzysta ma prawo do bezpłatnej korespondencji poselskiej związanej z wykonywaniem mandatu posła. A Kancelaria Sejmu ma podpisaną umowę właśnie z Pocztą Polską.

Według nowych przepisów, listonosze powinni dostarczyć pakiety wyborcze w terminie od siedmiu dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów. Każda osoba uprawniona do głosowania powinna znaleźć w przesyłce kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przesyłki mają zostać dostarczone listami poleconymi. Po oddaniu głosów pakiety wyborcze mają trafić do gminnych komisji wyborczych.