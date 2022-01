Pomylił 16-latka z dzikiem. "Buta, pochopne sięganie po broń"

W mowie końcowej prokurator Dorota Brzozowska-Fałek z Prokuratury Okręgowej w Lublinie stwierdziła, że "Dariusz Ch. oddając strzał złamał szereg przepisów, dopuścił się szeregu zaniechań wynikających z ustawy o prawie łowieckim, wynikających z aktów uzupełniających tę ustawę" – powiedziała prokurator. Jej zdaniem Dariusz Ch., "nie zrobił nic, albo bardzo niewiele", żeby upewnić się, że strzela do zwierzęcia, a nie do człowieka. "Do tego polowania podszedł z dużą ignorancją i brakiem poszanowania jakichkolwiek przepisów obowiązujących w łowiectwie" – dodała Brzozowska-Fałek.