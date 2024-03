Pomoże Polsce czy zachęci Putina do ataku? Sprzeczne deklaracje Trumpa o NATO [OPINIA]

Często zarzucano Trumpowi, że się myli, twierdząc, iż sojusznicy są coś winni USA. To, że nie wypełniają zobowiązania, by wydawać przynajmniej 2 proc. PKB na obronność, nie oznacza jeszcze, że mają dług wobec Stanów Zjednoczonych. Trump jednak widzi to inaczej. Jeśli koszt bezpieczeństwa Europy wynosi tyle i tyle, a Europejczycy nie płacą swojej części, to brakującą kwotę musi dopłacić Waszyngton. Dlatego w 2020 roku Trump miał powiedzieć do Ursuli von der Leyen: "Jesteście mi winni 400 miliardów dolarów", dodając: "Bo wy Niemcy nie zapłaciliście tego, co powinniście, za swoją obronność".