Trump czy Biden? Polacy nie mają wątpliwości

5 listopada w USA odbędą się wybory prezydenckie. Już wiadomo, że zmierzą się w nich ponownie Joe Biden i Donald Trump. Obaj zapewnili sobie 12 marca nominację Demokratów i Republikanów do ubiegania się o urząd głowy państwa.

Część Amerykanów uważa, że Biden, który ma 81 lat, jest już zbyt stary, by kierować państwem. Inni są zaniepokojeni procesami karnymi Trumpa, w tym pod zarzutem próby "obalenia wyniku wyborów" w 2020 roku.

Co na ten temat sądzą Polacy? Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała Polaków "Kto Pana/Pani zdaniem byłbym lepszym prezydentem USA z perspektywy Polski i bezpieczeństwa Polski?".

Co ciekawe, opinia na temat tego, który z kandydatów byłby lepszym z perspektywy Polski prezydentem USA, ma duży związek z sympatiami politycznymi ankietowanych. Aż 89 proc. Polaków, którzy deklarują, że głosowali na ugrupowania wchodzące w skład obecnie rządzącej koalicji, jest zdania, że byłoby dla nas lepiej, gdyby prezydentem został Joe Biden.

Zdecydowanie największym poparciem Donald Trump cieszy się wśród wyborców PiS i Konfederacji. Aż 41 proc. z nich uważa, że dla Polski lepiej by było, gdyby to on został prezydentem USA.