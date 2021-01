Pomorze. Wniosek o odwołanie szefa sanepidu

Tomasz Augustyniak, którego odwołania domaga się GIS, szefem pomorskiego sanepidu jest od 2015 roku. Jak ustalił reporter radia RMF FM, wniosek w sprawie jego odwołania trafił do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha w zeszłym tygodniu. Został podpisany przez Krzysztofa Saczka, który funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego sprawuje w ramach zastępstwa.

Urząd Wojewódzki w Gdańsku oraz Główny Inpektorat Sanitarny nie chcą komentować sprawy. RMF FM podało, że nie otrzymało żadnej odpowiedzi na wysłane do GIS pytanie o wniosek. Źródła stacji radiowej przyznają jednak, że Tomasz Augustyniak ma stracić stanowisko. Twierdzą zarazem, że nie ma żadnych merytorycznych podstaw do odwołania go, ponieważ Tomasz Augustyniak jest jednym z najlepiej ocenianych szefów Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w kraju, zwłaszcza w kontekście walki ze skutkami epidemii wirusa SARS-CoV-2.