Pomorze. Bestialskie zachowanie 37-latka. Pies zginął w męczarniach

Uderzał psa siekierą a potem zakopał

- Dzielnicowi od razu pojechali do domu podejrzewanego o to przestępstwo mężczyzny i potwierdzili swoje informacje. 37-latek dusił zwierzaka paskiem od spodni, ciągnął go za sobą i uderzał siekierą, a po wszystkim zakopał w pobliżu domu - informuje sierż. szt. Monika Sadurska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.