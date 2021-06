Mysłowice. Brały kosmetyki, płaciły tylko za tanie

Mysłowice. Miały sprytny sposób na zdobycie drogich kosmetyków

Po przejrzeniu zapisu monitoringu okazało się, że za wszystkim kradzieżami stoją te same dwie kobiety. - Policja zabezpieczyła nagranie z monitoringu i w ramach przeprowadzonych czynności operacyjnych kryminalni ustalili tożsamość kobiet i je zatrzymali. Okazały się nimi 29-letnia mieszkanka Jaworzna i 35-letnia mieszkanka Tychów. Kobiety usłyszały zarzuty, do których się przyznały. Na poczet przyszłych kar stróże prawa zabezpieczyli od podejrzanych po tysiąc złotych. O ich dalszym losie będzie decydował sąd. Za kradzież grozi kara do pięciu lat więzienia.