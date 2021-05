Pomorze. Napastnik, który zaatakował dziewczynkę, uciekł za granicę?

Jak ustaliła Wirtualna Polska, już na samym początku pościgu mężczyzna pozbył się telefonu komórkowego. Przez to policjanci mają utrudnione zadanie, by zlokalizować go przy pomocy logowań i stacji BTS. Dlatego pod uwagę brany jest scenariusz, że mógł przy pomocy drugiej osoby opuścić kraj i przebywa za granicą.