Pomorskie. Napadł na dziewczynkę, szuka go policja. Nowe informacje

Policyjna obława. Napastnik zaatakował już wcześniej?

Policjanci szybko zidentyfikowali auto, którym poruszał się mężczyzna. W trakcie weryfikacji okazało się, że nie należy do niego, ale do jednej z mieszkanek powiatu nowodworskiego, która… oddała samochód do naprawy. Poszukiwany mężczyzna to najprawdopodobniej mechanik samochodowy, bądź właściciel jednego z warsztatów samochodowych. Napastnik poruszał się oplem vectra koloru niebieskiego.