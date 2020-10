Pomorskie. Zaginęła Oliwia Cyman. 16-latki nie ma od sierpnia

Parchowo koło Bytowa (woj. pomorskie) - to tu mieszkała Oliwia Cyman. 16-latka ostatni raz widziana była w sierpniu w okolicach Sulęczyna w powiecie kartuskim. Tam przebywała wraz z rodziną.

Pomorskie. Oliwia Cyman zaginęła

"Tam też poinformowała swoją babcię, że wyjeżdża do drugiej babci, do której nie dotarła. Nikt z rodziny nie ma z nią kontaktu" - informuje policja w Bytowie.

Pomorskie. Oliwia Cyman poszukiwana. Przebywa z pełnoletnim kolegą

Rozmowa z jej znajomymi również nie przyniosła żadnego przełomu w poszukiwaniach. Jedyne, co udało się ustalić, to to, że Oliwia Cyman przebywa ze swoim pełnoletnim kolegą.