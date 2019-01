Pomorskie: stany alarmowe na Zatoce Gdańskiej

W środę silny wiatr spowodował przekroczenie stanów alarmowych na Zatoce Gdańskiej o pół metra. W związku z takim stanem pogody władze Gdańska zaapelowały do mieszkańców o ostrożność.

Pomorskie: trudna sytuacja pogodowa w Gdańsku

Bardzo silny wiatr spowodował także na płynącej przez Gdańsk rzece Motławie zjawisko tzw. cofki. - Stan morza wynosi 619 cm, przy stanie alarmowym 570. Oznacza to, że stan alarmowy został przekroczony już o pół metra. Tendencja nadal jest rosnąca - wiatr powodujący cofkę ma się nasilać do wczesnych godzin popołudniowych - poinformował Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, cytowany przez PAP.

- Wody się spiętrzyły, zaczynają podtapiać niżej położone punkty nabrzeża. Zabezpieczamy te miejsca i wyłączamy z użytkowania. To samo dotyczy parkingu przy Hotelu Podewils (przy wjeździe na Ołowiankę - red.) i ulicy Wiślnej. Ze względów bezpieczeństwa z użytkowania wyłączone jest także molo w Brzeźnie - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG w Gdańsku, Krzysztof Domagalski.

Sopot: molo częściowo zamknięte

W Sopocie w związku z i silnymi porywami wiatru oraz wysokim poziomem wody w Zatoce Gdańskiej zostało zamknięte wejście na głowicę mola oraz do przystani jachtowej. Ze względów bezpieczeństwa nieczynne jest także sztuczne lodowisko na Skwerze Kuracyjnym.

- Na chwilę obecną nie przewidujemy zamykania całego pomostu mola. Jeżeli prognozy, co do słabnącego wiatru się sprawdzą i nie pojawią się nowe okoliczności, to w czwartek po południu wejście na końcówkę mola powinno być ponownie otwarte - poinformował Marcin Kulwas z Kąpieliska Morskiego Sopot, podaje PAP.