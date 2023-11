Pomogła synowi oskarżonemu o morderstwo. Polka pójdzie siedzieć

Sędzia dodał, że najpoważniejsza rola w tym "bardzo smutnym epizodzie" należała do Michała Ł. Wrócił z nim do domu ofiary dzień po morderstwie około 7 rano. Wspiął się nawet na rusztowanie przed sąsiednim budynkiem, by dostać się do środka. Zabrał broń, której użyto do zabicia Marleny Doyle i wyrzucił ją.