Pomnik ks. Henryka Jankowskiego. Zajmie się nim nadzór budowlany

Są dwie drogi usunięcia pomnika ks. Henryka Jankowskiego. Po decyzji władz miasta zajmie się nim powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który może nakazać jego przeniesienie. Za 10 dni decyzję w tej sprawie będą także podejmować radni Gdańska.

Pomnik ks. Jankowskiego znów stoi w Gdańsku. Pilnuje go policja. Funkcjonariusze nie reagowali, gdy w sobotę działacze gdańskiej "Solidarności" stawiali go na cokole. – Pomnik wrócił na swoje miejsce. Nie jest wcale przesądzone, że radni będą za jego usunięciem. Sam znam kilku polityków PO, którzy chcą głosować za tym, by został tam, gdzie stoi – mówi Wirtualnej Polsce Grzegorz Pellowski, inicjator pomnika ks. Jankowskiego.

Radni Gdańska o losie pomnika zdecydują 7 marca. Jednocześnie sprawą obelisku zajmuje się powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. – Nie wiadomo, która droga będzie szybsza. Komitet budowy pomnika nie dotrzymał wymaganej procedury, czyli nie wystąpił do nas o pozwolenie na prace remontowe. Dlatego poinformowaliśmy o wszystkim powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. To wystarczy, by wszcząć procedurę sprawdzającą – mówi Wirtualnej Polsce Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Póki co, pomnika pilnują funkcjonariusze policji. Agnieszka Pomaska z PO wystąpiła w tej sprawie do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. – Pomnik smoleński i ks. Jankowskiego to dwa najbardziej strzeżone pomniki w Polsce. Czy dzieje się tak na polecenie pana ministra? Czy wydał on polecenie policji, by nie reagowała, gdy stawiano monument , co oznacza przyzwolenie na łamanie prawa? – pyta Pomaska. Wysłała już do Brudzińskiego interpelację w tej sprawie.