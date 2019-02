Msza za prałata Jankowskiego w św. Brygidzie. "Przeciw plotkom i oszczerstwom"

W Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przyjaciele prałata Jankowskiego zamówili mszę za jego duszę. - My pedofili nie popieramy - mówią. Modlili się też pod pomnikiem księdza.

Msza odbyła się w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku. (WP.PL)

W kazaniu ks. proboszcz Ludwik Kowalski odniósł się do życia Jezusa, przypominając, że on też (w domyśle: tak, jak prałat Jankowski) czynił dobro, a był za to prześladowany.

- My, chrześcijanie, spotykamy się z nienawiścią. Zamiast uznania spotykają nas ataki. Jezus pochylał się nad biednymi, nad ludźmi marginesu, podnosił ich. A jednak został za to zabity. My też jesteśmy jak owce posłane między wilki. Nas też prześladują. Nasi wrogowie będą dążyć do naszego zniszczenia. Musimy znieść te uderzenia, oszczerstwa, kpiny i plotki.

We mszy uczestniczyli m.in. lokalni politycy PiS i ludzie Solidarności.

Był także Grzegorz Pellowski, znany gdański piekarz, przyjaciel prałata.

- Ja rozumiem, że ktoś może mieć inne zdanie i nie lubić prałata, ani tego pomnika - powiedział Pellowski w rozmowie z WP. - Ale do tego są inne drogi, drogi prawne, a nie wywracanie pomnika pod osłoną nocy. Nikt księdzu pedofilii nie udowodnił. Rodzina prałata zbiera świadków, żeby obalić te tezy. Ja pedofilii nigdy nie popierałem i proszę tak o mnie nie mówić.

Pellowski mówi, że przewrócenie pomnika było akcją promocyjną filmu Tomasza Sekielskiego o pedofilii. - Jemu chodziło o świetny reportaż, o dokopanie Kościołowi. To tania sensacja. Wiadomo, że on ten film robi. On wiedział, gdzie jedzie i co się stanie.

Gdański piekarz pochwalił Karola Guzikiewicza i ludzi Solidarności za ponowne ustawienie pomnika na cokole: - To był ich obowiązek, żeby ich kapelan wrócił na swoje miejsce.

Przyjaciel prałata przypomniał, że 7 marca odbędzie się sesja Rady Miasta Gdańska, która zdecyduje o przyszłości pomnika i nazwy skweru im. prałata Jankowskiego: - Zobaczymy. Liczymy na to, że honorowy obywatel, skwer i pomnik zostaną utrzymane. Jeśli nie, to z pokorą przyjmiemy każdą decyzję Rady Miasta. Dostosujemy się. Mamy kilka zaplanowanych lokalizacji. To będą bardzo godne miejsca. Będzie tam sobie stał do lepszych czasów.

Pytany o twierdzenia Bogdana Borusewicza, że Jankowski był agentem SB, Pellowski powiedział: - Przecież było pięć zamachów na życie prałata. Więc to się kupy nie trzyma. Byłem blisko księdza. Wiemy, że w pobliżu parafii były dwa mieszkania operacyjne SB. On był monitorowany, każdy jego ruch. Tu ciągle stał samochód obserwujący parafię. Kremowy fiat za Wałęsą jeździł, a Wałęsa bywał tu po trzy razy dziennie uzgadniać teksty przemówień. To prałat był sercem Solidarności, a najważniejsze decyzje zapadały na plebanii św. Brygidy. To jest nasza historia i musimy to szanować.

Po mszy odbyła się modlitwa za duszę prałata pod pomnikiem, który stoi nieopodal kościoła.