Polskie władze nie chcą wizyty francuskiego ministra w "strefie wolnej od LGBT"

"Polskie władze przekazały, że nie są w stanie zaplanować tej wizyty i bardzo tego żałuję. Jest to decyzja, nad którą ubolewam" - powiedział Beaune we francuskiej publikacji l’Obs.

Beaune przyznał, że rozważał trzy opcje: odwołanie wizyty w Polsce, przełożenie jej lub wizytę w Kraśniku bez upoważnienia rządu. "Doszedłem jednak do wniosku, że nie tak powinien zachować się przedstawiciel państwa członkowskiego UE" – powiedział o ostatniej opcji.

Beaune o prawach kobiet

Francuski minister postanowił mimo wszystko udać się do Polski, ale z innego powodu. Jak przyznał: "zdecydowałem się nie odwoływać wizyty dlatego, że pojawił się inny, równie ważny dla mnie temat - prawo kobiet do aborcji".

Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w UE, po tym jak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku deformacji płodu jest niezgodna z konstytucją. Wyrok ten wywołał protesty społeczne, które odbyły się również w dzień przyjazdu Beaune'a do Polski.

Od 2019 r. lokalni urzędnicy w całej Polsce stworzyli dziesiątki symbolicznych stref "wolnych od ideologii LGBT" na mocy uchwał rad gmin lub miast. Nie mają one wiążących skutków prawnych, ale, jak podkreśla Parlament Europejski, same w sobie są "istotnie dyskryminujące", co wiąże się z ograniczaniem swobód obywateli państw członkowskich UE.