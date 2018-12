Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas który spędzamy w gronie rodziny i naszych bliskich. Wspólne śpiewanie kolęd to jedna z najpiękniejszych tradycji. Oto teksty tradycyjnych kolęd.



Polskie tradycyjne kolędy. Święta Bożego Narodzenia 2018

Kolędy , które obecnie śpiewamy znane są od dziesięcioleci. Chociaż ich teksty kształtowały się na przestrzeni lat, to większość z nich pochodzi z połowy XIX wieku. Autorzy tekstów i melodii tradycyjnych kolęd , pozostają przeważnie nieznani.

Polskie tradycyjne kolędy – Oj maluśki, maluśki Oj maluśki, maluśki

Cy nie lepiej by tobie, by Tobie siedzieć było w niebie Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.

Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i mietkie piernatki, Tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej Matki.

Hej, co się więc takiego, takiego Tobie, Panie stało, Ześ się na ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało

Polskie tradycyjne kolędy – Mizerna cicha, stajenka licha

Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości, Skończony czas niedoli. On daje siebie, chwała na Niebie, Pokój wam dobrej woli.

Polskie tradycyjne kolędy – Gdy śliczna Panna

Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie, Śpieszcie do ludzi z pokojem, posłowie. Li li li li laj, wielki królewiczu, li li li li laj, niebieski dziedzicu !

Polskie tradycyjne kolędy – Dzisiaj w Betlejem

Polskie tradycyjne kolędy – Jezus malusieńki

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, We żłobie Mu położyła siana pod główeczki. We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę. Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.

Józefie stareńki, daj z ogniem fajerki Grzać Dziecinę, sam co prędzej podpieraj stajenki. Grzać Dziecinę, sam co prędzej podpieraj stajenki,

Pokłon oddawajmy, Bogiem go wyznajmy

To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.

To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.