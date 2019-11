Polskie miasto w TOP 10 miejsc na ferie zimowe według "The Guardian"

Piękne krajobrazy, świetne warunki do jazdy na nartach i pyszne jedzenie. To za to docenili nas Brytyjczycy.

"The Guardian" przygotował zestawienie 10 najlepszych miejsc w Europie na zimowe wypady (Pixabay.com)

Według "The Guardian" najlepszym miejscem do spędzania ferii zimowych w Polsce są Tatry i Bukowina Tatrzańska. Co zachwyciło Brytyjczyków? Wspaniała górska natura, świetne nartostrady, ogromny kompleks basenów termalnych, świetna baza noclegowa i pyszne grzane wino. To tylko niektóre elementy, dla których według dziennika warto nas odwiedzić.

Wśród innych europejskich miejsc polecanych na ferie zimowe znalazły się m.in. Szwecki Ostergotland, czeskie Karkonosze, oraz Tyrol Południowy we Włoszech.

Małopolska bije turystyczne rekordy

W ubiegłym roku Małopolskę odwiedziła rekordowa liczba turystów - przyjechało tu aż 16,7 mln osób, o 800 tys. więcej niż rok wcześniej. Wśród zagranicznych odwiedzających dominowali przedstawiciele czterech państw: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

