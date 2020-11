Artykuł sponsorowany Lech Premium

Polskie Lechendy streetartu wchodzą w eko i współtworzą designerskie bluzy

Sztuka w przestrzeni miejskiej już na stałe wpisała się w otaczający nas krajobraz. Streetart spotykamy codziennie niemal na każdym kroku. Widzimy go w postaci graffiti na ulicach i muralach na budynkach, a dzięki projektowi „Lechendy wchodzą w eko” możemy go zobaczyć również na wyjątkowych ubraniach. Polscy twórcy pokazują, jak w naturalny sposób streetart można łączyć z ekologią, i w niecodzienny sposób zachęcają wszystkich do dbania o środowisko.



