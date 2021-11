Polski raper potrącił człowieka samochodem, a potem pochwalił się w internecie. - Zrobiłem to specjalnie, bo zasłużył — stwierdził

- To. o tym potrąceniu, to prawda i zrobiłem to specjalnie, bo zasłużył. A najlepsze w tym jest to, że nie jestem jak większość raperów, którzy proszą o wybaczenie i ciężko przepraszają. Ja ponoszę odpowiedzialność za swoje czyny i nie oczekuję przebaczenia. Koleżka, którego rozjechałem, dostał ode mnie z czółka w nosek, bo wydzierał mordę na mojego ziomka, bo szukał awantury — mówił na InstaStories.