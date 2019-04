Polski podróżnik brutalnie zamordowany w Meksyku. Jego siostra zamiast ciała zobaczyła kości

Krzysztof Chmielewski został zamordowany pod koniec kwietnia 2018 r. Jego siostra Izabela Schmidke chciała dowiedzieć się więcej o przyczynach tej tragedii, więc razem z dziennikarzami Superwizjera udała się do Meksyku. Na miejscu wyszło na jaw wiele faktów.

Krzysztof Chmielewski zginął w Meksyku w połowie kwietnia 2018 r. Podróżował z Kanady do Argentyny. Początkowo przekonywano, że uległ on wypadkowi drogowemu koło miasta Ocosingo. Miał spaść z urwiska, ale nie było żadnych połamanych kości ani obrażeń wewnętrznych. Dopiero po jakimś czasie wyszło na jaw, że został zamordowany. Sprawa 37-latka wypłynęła przy okazji odnalezienia ciała Niemca Holgera Franza Hagenbuscha, który przez chwilę podróżował z Polakiem.

Makabryczny stan zwłok Krzysztofa Chmielewskiego

Zwłoki Polaka były w makabrycznym stanie. Były pozbawione głowy i stopy. Ustalono, że podrzucono je do wąwozu. Rodzina od początku miała problemy ze sprowadzeniem ciała Chmielewskiego do Polski. Siostra 37-latka Izabela Schmidke przekonywała, że nie ma pieniędzy na wyprawę na miejsce tragedii. Dodatkowo nie otrzymała wystarczającej pomocy ze strony polskich władz w Meksyku.

Sprawę opisywała nie tylko polskie, ale także światowe media. Kiedy zrobiło się o niej głośno doszło do zmiany prokuratora zajmującego się śmiercią Polaka. Siostra Chmielewskiego podejrzewała, że władze chciały coś ukryć. 37-latek został pochowany bez jej zgody.

Po jakimś czasie ciało Polaka zostało ekshumowane, znaleziono również szczątki jego głowy. Przez kilka tygodni trwało porównywanie DNA Schmidke z tym, które należało do jej brata . Jak twierdzi wszystko przez opieszałość polskiej prokuratury. Więcej informacji o Chmielewskim siostra uzyskała po powrocie brata Hagenbuscha z Meksyku - Rainera. Mężczyzna twierdził, że Holger Franz i Krzysztof padli ofiarą gangów narkotykowych.

Polak zobaczył coś, czego nie powinien?

Siostra Chmielewskiego w końcu przełamała strach i wybrała się do Meksyku. Towarzyszyli jej dziennikarze Superwizjera TVN. Chciała sprowadzić szczątki brata i poznać przyczynę jego śmierci. Na miejscu dowiedziała się m.in., że w miejscu, gdzie znaleziono ciało jej brata wyrzucono też szczątki lokalnego, zamordowanego nauczyciela. Początkowo, mimo składania zeznań przez 8 godz. nie otrzymała zbyt wielu informacji dotyczących śledztwa.

Kości zamiast ciała

Tereny przez które jechał Polak są kontrolowane przez kartel Jalisco. 37-latek miał być zamordowany w miejscowości Abasolo, a jego ciało przetransportowane i porzucone w wąwozie. W pewnym momencie do ekipy Superwizjera podjechała policja z karabinami. Dziennikarze byli eskortowani i nie mogli już nic samodzielnie nagrywać.

- To była inicjacja. Każdy członek kartelu musi popełnić brutalny mord, żeby pokazać, że nie ma skrupułów - mówi jeden z Meksykanów. Brat Niemca zdradził dziennikarzom Superwizjera, że władze powiedziały mu o czterech podejrzanych. Chcieli zabić trzech, a najmłodszego powołać na świadka. To dzięki Rainerowi doszło do ekshumacji ciała Krzysztofa.