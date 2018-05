"Polski obóz zagłady" znów w niemieckiej prasie. Polacy zapowiadają odpowiedź

Zakazany zwrot został użyty przez dziennik "Frankfurter Neue Presse" w materiale na temat obozu w Treblince. Strona polska zapowiada list, w którym odniesie się do wprowadzającej w błąd publikacji.

Sformułowanie "polski obóz zagłady" zostało użyte w internetowym wydaniu dziennika. Artykuł, w którym padło, traktuje o inicjatywie podjętej we Frankfurcie nad Menem, polegającej na układaniu specjalnie grawerowanej kostki brukowej w centrum miasta, upamiętniającej pomordowanych Żydów z Frankfurtu. Kilkadziesiąt brył, stanowiących swego rodzaju pomnik, ma przypominać o ofiarach nazistowskich Niemiec, a także wspominać miejsca, w których ginęli przedwojenni obywatele miasta.

Zabronionego zwrotu użyto w opisie historii urodzonej we Frankfurcie Rosette Goldschmidt. Jak podaje niemieckie medium, Żydówka w 1942 roku została wysłana do "polskiego obozu zagłady w Treblince”. Sprawą zbulwersowana jest niemiecka Polonia. Jak donosi Polskie Radio, Związek Polaków w Niemczech oraz Kluby „Gazety Polskiej” zamierzają wysłać do redakcji gazety list protestacyjny.