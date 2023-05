Polski marketplace wkracza do gry. Kupisz tam dosłownie wszystko

Już od czerwca klienci będą mogli robić zakupy na nowej platformie sprzedażowej. Co ważne, tym razem nie będzie to kolejna krajowa odsłona zagranicznego portalu, ale marketplace zbudowany od początku do końca przez polskich specjalistów. wszystko.pl zamierza rzucić wyzwanie obecnym potentatom na rynku. Brzmi zbyt ambitnie? Niekoniecznie, gdy mówimy o marektplace stworzonym przez jednego z liderów sektora IT w Polsce – Grupę Kapitałową Comarch.