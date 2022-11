Polski Kongres Przedsiębiorczości rusza 14 listopada

Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju województwa, współpraca samorządu ze środowiskami naukowymi, akademickimi i instytucjami otoczenia biznesu, a także dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowo – badawczej, bezpieczeństwo gospodarcze, bogata oferta nieruchomości oraz wysoki poziom jakości życia - wszystko to składa się na tożsamość i unikatowość regionu, znajdując odzwierciedlenie w wysokiej pozycji Małopolski w corocznych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Małopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem, zarówno zgłoszonych wynalazków, jak i udzielonych patentów, ale pierwsze jeśli chodzi o udzielone patenty na mln mieszkańców (2018 r.). Województwo od lat mocno inwestuje w naukę, będąc drugim co do wielkości ośrodkiem akademickim w kraju – na 26 uczelniach wyższych kształci się ponad 144 tys. studentów.