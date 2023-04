Polski fizyk pochwalił się odkryciem. Teraz mówi o światowej rewolucji

Fizyk wskazał, że tak dynamiczny rozwój może spowodować, że nas, ludzi, może czekać to, co czekało wcześniej... szympansy. - Czy dla szympansów intuicyjne było pojawienie się człowieka? Dla nich też było to zaskoczenie, że nagle pojawiły się jakieś takie stwory, które robią jakieś dziwne rzeczy, a są w tym efektywne. Szympansy kompletnie nie rozumieją, co my teraz robimy i tak jest z kolejnym etapem ewolucyjnym, który będzie przed nami. Czy to będzie sztuczna inteligencja - a wiele na to wskazuje - czy coś innego, to już jest kwestia drugoplanowa - ocenił.