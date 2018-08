Polska znów na celowniku UE ws. uchodźców. "Europejski trzon bez krajów rządzonych przez nacjonalistów"

Polska i Węgry odmawiają przyjmowania uchodźców. Może doprowadzić to do powstania europejskiego trzonu już bez krajów rządzonych przez nacjonalistów" - alarmuje "Sueddeutsche Zeitung". I wyjaśnia, że rozwiązaniem problemu mogą być umowy z krajami, z których pochodzą imigranci.

Mocne słowa na temat Polski i Węgier padły z ust niemieckiego komentatora "Sueddeutsche Zeitung" Stefana Ulricha. Dziennikarz napisał o tym w kontekście obowiązującą od kilku dni umowę między Berlinem a Madrytem. Zgodnie z nią imigranci zatrzymani na granicy niemiecko-austriackiej mają być w ciągu 48 godzin odsyłani do Hiszpanii, jeśli wcześniej złożyli tam wniosek o azyl.

"Europejski trzon bez krajów rządzonych przez nacjonalistów"

"Ta postawa będzie miała w dalszej perspektywie wpływ na UE. Powinna doprowadzić do powstania europejskiego trzonu bez krajów rządzonych przez nacjonalistów" - przewiduje niemiecki dziennikarz.

"Uchodźcy nie mogą jednak czekać, aż do tego dojdzie" - uważa zastrzega Ulrich. Dlatego w UE już teraz musi powstać "grupa krajów chętnych (do działania - przyp. red.)", które chcą działać w sposób humanitarny i solidarny, a równocześnie zachowują realizm i trzeźwe podejście. Ulrich zalicza do tych krajów oprócz Niemiec i Hiszpanii Francję i Szwecję.