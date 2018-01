Polska zagrożona gruźlicą. Tysiące dzieci bez szczepionek

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak wysłał do ministra Łukasza Szumowskiego alarmujące pismo w związku z panującą na Ukrainie gruźlicą. Michalak poprosił szefa resortu zdrowia o informację na temat aktualnej sytuacji oraz ewentualnych działań podejmowanych przez ministerstwo w związku z możliwością rozprzestrzeniania się choroby na terenie Polski.

- Z danych podanych przez GIS wynika, że w pierwszej połowie 2017 r. było ich 23 tysiące, to o 10 proc. więcej niż w całym 2016 r. Wiele z nich dotyczyło odmów szczepienia przeciw gruźlicy - pisze Marek Michalak.

W 2015 r. w Polsce zgłoszono 81 przypadków gruźlicy u dzieci do 14. roku życia oraz 83 przypadki zachorowań na gruźlicę wśród młodzieży w wieku od 15. do 19. lat. We wspomnianym okresie zanotowano łącznie 6,5 tys. przypadków gruźlicy w naszym kraju. Zapadalność na gruźlicę w Polsce wynosi 16,7 na 100 tys. osób. Współczynnik jest wyższy niż średnia w Unii Europejskiej.