Polska wygrywa w TSUE. Bez zmian co do Polski i europejskich aresztantów

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w czwartek wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych (próśb o wiążącą wykładnię prawa Unii) od sądu w Amsterdamie, który wstrzymał we wrześniu wszystkie ekstradycje z Holandii do Polski dokonywane w ramach europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

Ale co zrobić, gdy to zaufanie dla sądownictwa któregoś z krajów Unii coraz mocniej szwankuje?

"Wzajemne zaufanie" nadal dla Polski

– Systemowe lub ogólne nieprawidłowości co do niezawisłości sądownictwa państwa wydającego ENA, niezależnie od ich wagi, nie stanowią samoistnej podstawy, aby wykonujący nakaz organ sądowy mógł twierdzić, że wszystkie sądy tego państwa członkowskiego utraciły status "organu sądowego ENA" – ogłosił w czwartek unijny Trybunał Sprawiedliwości.

A zatem TSUE bronił dziś zasady, że Polska zasadniczo nadal jest objęta "wzajemnym uznawaniem i wzajemnym zaufaniem" w ramach Unii. TSUE zwrócił uwagę, że gdyby odmówić wszystkim sądom np. w Polsce statusu "wydającego nakaz organu sądowego", to jednym ze skutków musiałby stać się też odcięcie wszystkich sądów np. Polski od możliwości zadawania wszelkich pytań prejudycjalnych do TSUE (przynależy ono tylko rzeczywistym organom sądowym).

Po myśli Warszawy i Hagi

Dzisiejsze orzeczenie jest po myśli władz Polski oraz Holandii, bo także te drugie – wspierane na październikowej rozprawie w TSUE przez Komisję Europejską i Belgię – argumentowały przeciw wątpliwościom co do ENA wysuniętym przez sąd amsterdamski.

Holandia co roku wydaje do Polski średnio 250-300 osób do Polski w ramach ENA (pytania prejudycjalne zostały zainicjowany z racji Polaków podejrzanych o handel narkotykami i oszustwa) i jej rząd nie miał najmniejszej ochoty na zupełne zahamowanie szybkich wewnątrzunijnych ekstradycji do Polski.