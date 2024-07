"Polska to nowa Chorwacja". Przyjeżdża do nas coraz więcej Czechów

Jak czytamy, "jest kilka powodów, dla których czescy urlopowicze i turyści szturmem podbili Polskę w ciągu ostatnich dwóch lat". Są to m.in.: dobra siatka połączeń oraz przystępne ceny. Do Gdańska z Pragi można bezpośrednio dolecieć samolotem czy dojechać pociągiem. Z Czech do Polski bardzo wygodnie można przemieścić się również autostradą, która prowadzi prosto nad morze. Ceny paliwa są podobne jak u naszych sąsiadów.