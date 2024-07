Nowe zjawisko nad morzem. "Prognoza pogody grozy"

- Chciałabym podkreślić, że nie ma co patrzeć na prognozy. U nas teraz jest słonecznie, chociaż chłodno. A telefon pokazuje, że jest pochmurnie, czyli mamy nieścisłość. Ja radziłabym turystom sprawdzić kamerki. A nawet jeżeli okaże się, że nie ma pogody na kąpiele, to w Łebie jest co robić. Mamy wypasiony park rozrywki, fokarium, ruchome wydmy. Dla rodzin z dziećmi spokojnie starczy atrakcji na kilka dni - zachwala.