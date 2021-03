Polska szczepionka na COVID? "Jest za późno"

Dużo się słyszy w ostatnim czasie o możliwości produkcji polskiej szczepionki na koronawirusa. O takich inicjatywach mówił sam premier Mateusz Morawiecki. - Polskie firmy również chcą zaangażować się w proces wytwarzania szczepionki - powiedział w wywiadzie dla PAP. Dodał, że konieczne jest zainwestowanie w budowę fabryk lub linii produkcyjnych i jesteśmy na to przygotowani.

Jak jednak ocenia "Dziennik Gazeta Prawna", jest to niemożliwe. Gazeta wylicza, że przede wszystkim koszt takiej produkcji jest ogromny.

Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) szacuje, że uruchomienie linii produkcyjnych to kilkadziesiąt, a nawet kilkaset milionów złotych.

Kopeć zwraca też uwagę na czas. "Na specjalistyczny sprzęt od producenta czeka się od sześciu do dziewięciu miesięcy. Następnie sprzęt trzeba zwalidować i zakwalifikować, co trwa kolejne trzy do sześciu miesięcy" - wyjaśnia.