Polska przegrywa wojnę informacyjną z Rosją? "Jesteśmy do niej nieprzygotowani"

Po raz pierwszy od 1989 roku coraz więcej Polaków głosi poglądy prorosyjskie. Wielu z nich może być inspirowanych z zewnątrz - pisze dla Politico Kazimierz Wóycicki.

Dziennikarz zauważa również, że postawa prorosyjska Polaków wyraża się także w niechęci do Ukraińców, których uważają za "banderowców" niegodnych posiadania własnego państwa. Wóycicki twierdzi, że szczególnie wielu zwolenników zbliżenia z Rosją znajdziemy wśród narodowców. Mało kto jednak zamierza przyznawać się do swoich sympatii.

- Nie jest to spójny zespół poglądów. I animatorzy orientacji prorosyjskiej wcale się o to nie starają. Po co mówić otwarcie, że chce się kolaborować z Moskwą, jeśli wciąż byłoby to w Polsce niepopularne - twierdzi.