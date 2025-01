Polska prezydencja w UE. Sondaż wskazuje szanse na współpracę polityczną

Polska rozpoczęła swoją prezydencję w Unii Europejskiej 1 stycznia 2025 roku, przejmując ją od Węgier. Hasło przewodnie to "Bezpieczeństwo, Europo", co odzwierciedla aktualne wyzwania geopolityczne.

Pyta o WOŚP. Pisze do Tuska i chce odpowiedzi

Pyta o WOŚP. Pisze do Tuska i chce odpowiedzi

Ankieterzy zwracali uwagę na wiek badanych oraz ich wykształcenie. Okazało się, że w pojednanie i wspólne wysiłki prezydenta i rządzącej koalicji wierzą młodsi wyborcy. Wśród osób do 24 roku życia aż 67,3 proc. ma optymistyczną wizję takiej kooperacji . Tylko 13,4 proc. wątpi w sukces, a 19,3 proc. nie ma zdania.

Mniej podzieleni w tej sprawie są ludzie z wyższym wykształceniem. 45,2 proc. jest zdanie, że ośrodki władzy dojdą do porozumienia, 43 proc. wątpi w to .

38, 5 proc. osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym jest przekonanych, że polska prezydencja spoi rządzących i prezydenta, a 21,4 proc. nie ma wiary w to. W tej grupie stosunkowo dużo respondentów - 40,1 proc. - nie ma co do tej sprawy żadnego zdania.