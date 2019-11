Polska polityka po wyborach. Najnowszy sondaż

Gdyby partie, które dostały się właśnie do Sejmu, chciały startować osobno, spowodowałoby to spore przetasowanie na polskiej scenie politycznej. Koalicję służą przede wszystkim mniejszym. Zadowoleni mogą być na Lewicy czy w Konfederacji.

Zjednoczona Prawica łącznie może liczyć na 41 proc. poparcie. Gdyby partie zdecydowały się startować osobno wówczas na PiS chciałoby głosować 35,7 proc. badanych - wynika z sondażu IPSOS dla oko.press. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry mogłaby liczyć na 3,3 proc. To dawałoby jej w przypadku samodzielnego startu subwencję budżetową. To również całkiem niedaleko do progu wyborczego, który wynosi 5 proc.