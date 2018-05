Polska jako drugie najbardziej homofobiczne państwo UE. Nowy ranking

Polska została uznana za jedno z najbardziej homofobicznych państw Unii Europejskiej - tak wynika z rankingu dotyczącego równouprawnienia osób LGBTI w Europie. Za naszym krajem jest tylko Łotwa.

Wielkimi krokami zbliża się 17 maja, który jest Międzynarodowym Dniem Walki z Homfobią i Transfobią. Z tej okazji instytucja ILGA Europe przedstawiła ranking, w którym ukazano poziom równouprawnienia osób ze środowiska LGBTI. Chodzi o nastawienie społeczeństwa w stosunku do lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych. Sprawdzano takie parametry jak: równość i zakaz dyskryminacji, rodzina, wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, przestępstwa z nienawiści, uzgadnianie płci i integralność cielesna oraz prawo do azylu .

Makuchowska zwraca uwagę na to, że bliżej niż rok temu jest nam do Rosji. Co więcej, Polskę wyprzedziła m.in Ukraina, Bułgaria, Rumunia oraz Węgry. - O wyniku Węgier należy pamiętać podczas kampanii wyborczej, kiedy PiS będzie po raz kolejny stawiał Polakom Węgry za wzór. Wówczas warto przypomnieć, że Węgry to kraj, w którym geje i lesbijki mogą zawierać związki partnerskie i że węgierskie prawo chroni osoby LGBTI przed przestępstwami z nienawiści – dodaje.