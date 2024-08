Polska go wypuściła. Dlaczego Rubcow był tak ważny dla Putina?

Madrycki dziennik "El Pais" ocenił, że relacja Pablo Gonzaleza z mieszkającym w Moskwie ojcem, Aleksiejem Rubcowem, zdecydowała o zatrzymaniu go przez władze polskie. Wydawało się podejrzane, że używał w Polsce aż trzech nazwisk: Pablo Gonzalez, Paweł Rubcow oraz Aleksiej Rubcow. To ostatnie należy do jego ojca, który, co również wydało się podejrzane polskim służbom, miał wysyłać Gonzalezowi co miesiąc 350 euro.