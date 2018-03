"Polska dla Polaków" na drzwiach mieszkania przewodnika po Auschwitz. Wszystko przez to, że jest Włochem

Mieszka od wielu lat w Krakowie, jest badaczem okresu Holokaustu i oprowadza wycieczki po terenie niemieckiego obozu. Ktoś właśnie napisał na drzwiach jego mieszkania "Polska dla Polaków", a na ścianie obok dodał "Auswitz for Poland guide!!".

O szokujących napisał poinformował Wirtualna Polskę Komitet Obrony Demokracji Małopolska. Nieznani sprawcy weszli do kamienicy w centrum Krakowa i zdewastowali drzwi mieszkania. Do zdarzenia doszło 2 marca, zaraz po wyjściu właściciela lokum do pracy.